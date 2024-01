Bundesregierung Lange Hängepartie um Bundeshaushalt: Höhepunkt im Ausschuss

Nach dem Urteil hatte der Haushaltsausschuss im November entschieden, den Etat 2024 zunächst nicht abschließend zu beraten - heute folgte also nun eine weitere Sitzung. In dieser wollten die Haushälter wichtige Fragen klären. Die „Bereinigung“ ist die entscheidende Etappe auf dem Weg zur Verabschiedung des Haushalts im Parlament, die für Anfang Februar geplant ist. Derzeit gilt eine vorläufige Haushaltsführung. In dieser Zeit sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.