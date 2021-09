Kanzlerkandidat : Laschet für Erhöhung der Entwicklungshilfe-Ausgaben

Armin Laschet steht in der ARD-Wahlarena in der Kulturwerft Gollan. Foto: Axel Heimken/dpa

Lübeck In der ARD-„Wahlarena“ hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sich zur Legalisierung von Cannabis und zu Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit geäußert.

In der ARD-„Wahlarena“ wies er darauf hin, dass die Ausgaben in den vergangenen Jahren schon gestiegen seien, und sagte dann: „Ich finde, wir müssen weiter an diesem 0,7-Prozent-Ziel arbeiten.“ Damit zeigte er allerdings eine leichte Faktenschwäche: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte im vergangenen April unter Berufung auf OECD-Zahlen mitgeteilt, dass Deutschland im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nach 2016 dieses Ziel erfüllt habe.