Nach Wahl zum CDU-Chef : Laschet hält sich in Frage der Kanzlerkandidatur bedeckt

Berlin Wird Armin Laschet nach seiner Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden auch der Kanzlerkandidat der Union? Dazu hat sich der frischgebackene CDU-Chef nun geäußert.

Der neue CDU-Chef Armin Laschet hält sich in der Frage der Kanzlerkandidatur bedeckt. Mit der CSU sei verabredet, dass dies im Frühjahr entschieden werde, machte Laschet am Samstag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ deutlich. Dabei bleibe es. „Entscheidend ist: wird die CDU und die CSU geschlossen in die Bundestagswahl gehen und was ist die beste Aufstellung.“ Ähnlich äußerte sich Laschet auch in der ZDF-Sendung „Was nun...?“: „Wir werden im April gemeinsam einen Kanzlerkandidaten finden.“