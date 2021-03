Corona-Regeln in NRW : Laschet: Ladenbesuch mit Termin ab Montag möglich

Düsseldorf Seit Monaten sind die Ladentüren im Einzelhandel geschlossen. Ab Montag soll in NRW wieder Kundenbesuch unter strengen Auflagen möglich sein. Mehr Unterricht für alle hingegen zeichnet sich noch nicht konkret ab.

Nach monatelangen Schließungen sollen Kunden auch in den Einzelhandelsgeschäften in Nordrhein-Westfalen unter strengen Auflagen wieder einkaufen können. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am frühen Donnerstagmorgen nach den jüngsten Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Krise für den 8. März an, dass auch in NRW das Shoppen nach Terminvereinbarungen in den Läden möglich sein soll. Bundesweit waren auch Öffnungen von Buchläden, Blumenläden und Gartencentern verabredet worden.