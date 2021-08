Vor Bund-Länder-Treffen : Laschet präsentiert Fünf-Punkte-Plan zur Corona-Bekämpfung

Corona-Testzentrum in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Angesichts steigender Infektionszahlen und eines stagnierenden Impftempos diskutiert die Politik über den künftigen Corona-Kurs. Der Kanzlerkandidat der Union hat seine Vorstellungen schon einmal präzisiert.

CDU-Chef Armin Laschet hat am Montag im CDU-Präsidium einen Tag vor dem Bund-Länder-Treffen einen Fünf-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise präsentiert.

So will er eine „Impf-Offensive“, außerdem solle der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Über den Plan hatte zuerst der „Spiegel“ berichtet. Der Unionskanzlerkandidat habe ein „besonnenes, aber entschlossenes Handeln“ angekündigt. Für seinen Plan habe er große Zustimmung bekommen.