Online-Wahlparteitag : Laschet ruft CDU zu Selbstbewusstsein und Gemeinsamkeit auf

Berlin Mit Friedrich Merz wählt die CDU heute den dritten Vorsitzenden innerhalb von gut drei Jahren. Er soll den Aufbruch in der Opposition schaffen. Unterstützung erhält er von Armin Laschet.

„Zieht euch warm an! Die CDU kommt wieder“, sagte Laschet am Samstag beim digitalen Parteitag in Berlin an die Adresse der politischen Konkurrenz. Die SPD versuche es so darzustellen, als läge die CDU am Boden und sei zerstört. Dazu sage er: „Vertut Euch nicht.“ Die CDU sei mehr als eine Bundespartei, sie regiere in vielen Bundesländern und wolle auch die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr gewinnen.