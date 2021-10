Deutschlang der Jungen Union : Laschet übernimmt volle Verantwortung für Wahldesaster

Münster CDU-Chef Armin Laschet nimmt die Wahlniederlage voll auf seine Kappe. Beim Parteinachwuchs kommt der Klartext gut an. Von Gesundheitsminister Jens Spahn gibt es auch kämpferische Töne.

„Wir müssen wieder zusammenstehen“, forderte Laschet, dem die Delegierten viel Respekt für seine schonungslose Analyse zollten. CSU-Chef Markus Söder hatte dagegen kurzfristig abgesagt, was viele Delegierte in ihren Redebeiträgen kritisierten. Laschet mahnte, es solle gegen den politischen Gegner gehen und „nicht gegeneinander in der Unionsfamilie“. Er hatte bereits angekündigt, seine politischen Ambitionen zurückzustellen. Die CDU will demnächst bei einem Sonderparteitag ihren gesamten Parteivorstand neu wählen. Die Union war bei der Bundestagswahl auf ihren historischen Tiefstwert von nur 24,1 Prozent angestürzt.