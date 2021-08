Hochwasser-Katastrophe : Laschet und Scholz besuchen gemeinsam Flutgebiete in NRW

Laschet und Scholz besuchen gemeinsam Flutgebiete in NRW

Düsseldorf/Berlin Als NRW-Ministerpräsident lässt Armin Laschet es sich nicht nehmen, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einem Besuch der Hochwasserregion zu begleiten.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) besuchen am Dienstag gemeinsam die Flutregion in NRW.

Die beiden Kanzlerkandidaten machen sich in Stolberg bei Aachen ein Bild von der Lage und den Aufräumarbeiten, wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei mitteilte. Zudem wollen sich Laschet und Scholz mit Unternehmern treffen, die besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Anschließend besucht Scholz Schleiden in der Eifel, wie das Bundesfinanzministerium sowie der Kreis Euskirchen erklärten. Am Montag hatte bereits Laschet Schleiden besucht.