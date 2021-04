Bundestagswahl : Laschet und Söder reden über Entscheidung in K-Frage

Laschet und Söder reden über Entscheidung in K-Frage

Berlin/München Wer wird Kanzlerkandidat der Union - Armin Laschet oder Markus Söder? Die Entscheidung ist offenbar auf der Zielgeraden.

Am Dienstag hatten Laschet und Söder nach einer rund vierstündigen Beratung in der Unionsfraktion mitgeteilt, das sie bis Ende der Woche eine Entscheidung für die festgefahrene K-Frage präsentieren wollen. Ob sie damit den Freitag meinten oder das Wochenende, ließen sie offen. Beide hatten am vergangenen Sonntag erklärt, dass sie für die Kandidatur bereit stünden, woraufhin sich die obersten Parteigremien hinter ihrem jeweiligen Parteichef versammelten.