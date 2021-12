Covid-19 : Lauterbach: Große Omikron-Welle zum Jahreswechsel

Köln Herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm? Spätestens zum Jahreswechsel erwartet Lauterbach eine große und schnelle Welle der Corona-Variante Omikron auch hierzulande. Der Gesundheitsminister rät erneut zu Weihnachten im kleinen Kreis.

„Eine große, schnelle Welle haben wir noch nicht. Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januar-Woche“, mahnte Lauterbach am Donnerstag bei WDR 2. In einigen europäischen Ländern wie in Großbritannien ist die Omikron-Variante bereits vorherrschend.