Gesundheit Lauterbach hat kein Verständnis für Ärzte-Streik

Die Chefin des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Was Ärzte oder Apotheker mehr bekommen wollen, müssen die Supermarktkassiererin und der Lkw-Fahrer mit ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren.“ Auch sie litten unter den gestiegenen Preisen. Die Brutto-Reinerträge der niedergelassenen Ärzte seien in den vergangenen Jahren im bundesweiten Durchschnitt gestiegen. Lauterbach sagte im ZDF, Forderungen nach mehr Geld halte er nicht für begründet. „Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland.“