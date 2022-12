Gesundheit : Lauterbach will Preisregeln bei Kindermedikamenten ändern

Berlin Die vorweihnachtliche Infektionswelle bringt das Gesundheitswesen gerade vielerorts ans Limit. Dazu stockt auch noch der Nachschub bei bestimmten Arzneimitteln. Karl Lauterbachs Ministerium macht Vorschläge.

Kassenärzte fordern staatliche Medikamenten-Beschaffung

Die Apotheken wandten sich indessen strikt gegen Ideen zu „Nachbarschafts-Flohmärkten“ für Medikamente. Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, sagte: „Arzneimittel gehören in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt - schon gar keine abgelaufenen.“ Ärztepräsident Klaus Reinhardt hatte am Wochenende dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft.“ Die Bundesärztekammer erläuterte, in der jetzigen Infektionswelle sollte man sich im Familien- und Freundeskreis mit nicht-verschreibungspflichtigen, originalverpackten Arzneimitteln aushelfen. „Selbstverständlich ist damit kein „Flohmarkt“ im wörtlichen Sinne gemeint.“