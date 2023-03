Gesundheit Lauterbach wirbt für Klinikreform

Lauterbach zufolge wird die Reform vielmehr zu einer verlässlichen Finanzierung der Krankenhäuser führen. Künftig werde man mehr ambulante Behandlungen machen. Die Krankenhausplanung und Sicherstellung bleibe bei den Ländern. All die Reformen in den Ländern würden „Hand in Hand mit der Bundesreform“ greifen. Künftig seien Qualitätskriterien bundeseinheitlich. „Das ist doch ein ganz zentrales Anliegen der neuen Bundesländern, dass es überall die gleiche Qualität gibt. Darauf haben die Menschen dort ein Anrecht.“