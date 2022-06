Extremismus : Leak bei Polizeidokumenten über G7-Sicherheit in Elmau

Garmisch-Partenkirchen Sicherheit für den G7-Gipfel - das ist für die Behörden derzeit eines der wichtigsten Themen. Kurz vor dem Treffen auf Schloss Elmau sind geheime Polizeidokumente zum Gipfel 2015 im Internet aufgetaucht.

Die geleakten Unterlagen „beschäftigen uns nicht so sehr“, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch der Einsatzkräfte in Garmisch-Partenkirchen. „Das ist passiert. Das ist sicherlich nicht sehr gut.“ Es gehe aber um Einsatzunterlagen von 2015. Ähnlich hatten sich am Vortag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sowie ein Sprecher der Polizei geäußert.