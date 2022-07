Armut in Deutschland : Lebensmittel-Tafeln verzeichnen Rekord-Ansturm

Berlin Die Inflation treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe. Das bekommen auch die Tafeln zu spüren - die Zahl der Kunden ist drastisch gestiegen. „Die Tafeln sind am Limit“, sagt der Deutschland-Vorsitzende.

Soviel Menschen wie nie zuvor stellen sich bei den Tafeln in Deutschland für Lebensmittel an. Eine Umfrage unter den 962 Tafeln im Land ergab, dass die Zahl der Kundinnen und Kunden seit Jahresbeginn um etwa die Hälfte gestiegen sei, hieß es am Donnerstag vom Dachverband „Tafel Deutschland“. „Damit suchen deutlich über zwei Millionen armutsbetroffene Menschen Unterstützung bei der Ehrenamtsorganisation - so viele wie nie zuvor.“