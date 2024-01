Muslimische Schüler laut Verband konservativer Lehrkräfte befürchten Islamisierung an Schulen

An weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen beobachten Lehrkräfte, dass in Teilen der Schülerschaft eine erzkonservative Auslegung des Islam an Boden gewinnt. „Wir erkennen einen deutlichen Trend unter den muslimischen Schülern, sich stärker religiös zu verhalten – auch was die Einhaltung religiöser Rituale und die Auslegung des Korans betrifft. Gerade aus gemäßigteren und liberalen muslimischen Familien werden die Kinder plötzlich konservativer“, sagte Klaus Köther, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Das werde sichtbar durch das Tragen von Gebetsgewändern und äußere sich in Diskussionen in den Schulen und in Forderungen nach Gebetsräumen. „Da setzen sich Schüler in Fragen des Kopftuchtragens und der Fastenregel gegenseitig unter Druck. Letztlich geht es dabei auch um die Frage: Wer ist der bessere Moslem?“, sagte Köther. „Es muss klargemacht werden, dass Schulen keine religiösen Einrichtungen sind und es klare Regeln an den Schulen hier in NRW gibt“, betonte Köther: „Wir können nicht für jede einzelne Religion entsprechende Gebetsräume aufmachen. Religion ist natürlich wichtig an Schulen. Dafür gibt es den Religions- und Philosophieunterricht.“