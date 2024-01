Studie Lehrkräftemangel an Grundschulen bald überwunden

Der Befund zu den Lehrkräften an den Grundschulen erinnere an einen „seit Jahrzehnten immer wieder beobachteten Wechsel von Mangel und Überschuss“, schreiben die Autoren in ihrer Analyse. In Mangelzeiten steige die Zahl der Studierenden, weil viele das Studium in der Hoffnung begännen, der Mangel bestehe auch nach dem Abschluss fort. In Zeiten des Überangebots an Lehrkräften entschieden sich dagegen weniger für ein entsprechendes Studium. Schätzungen zum künftigen Lehrerbedarf führten damit immer erst zeitversetzt zu einem Lehrkräfteangebot, dass auch nur dann nachfragegerecht sei, wenn sich die zuvor getroffenen demografischen Annahmen als richtig erwiesen.