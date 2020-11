Nach Demo in Leipzig : Seehofer fordert Polizeitaktik nicht "per Ferndiagnose" zu hinterfragen

Berlin Nachdem in Leipzig eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen von der Polizei aufgelöst worden ist, nimmt Bundesinnenminister Seehofer die Polizei in Schutz. Er erklärte, die Polizei habe "volle Rückendeckung".

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. "Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen", betonte Seehofer in einer am Sonntagabend von seinem Ministerium verbreiteten Erklärung. Die Polizei habe seine "volle Rückendeckung".