Demonstrationen : Letzte Generation: Störungen in jeder Stadt und jedem Dorf

Letzte Generation: Störungen in jeder Stadt und jedem Dorf

Berlin Trotz massiver Kritik an ihren Protestaktionen wollen die Letzte Generation-Klimaaktivisten weitermachen - der Widerstand solle größer werden als je zuvor.

Die Klimaschutz-Protestgruppe Letzte Generation hat angekündigt, ihre Blockade- und Störaktionen in diesem Jahr auf ganz Deutschland deutlich auszuweiten.

„Der Widerstand wird größer als je zuvor“, sagte Aimée van Baalen, eine Sprecherin der Gruppe. „Wir werden massiv auf die Straßen gehen.“ Ab 6. Februar sollten Protestaktionen „in allen Regionen Deutschlands“ stattfinden. „Wir werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in dieser Republik unterbrechen.“ Man wolle die Störungen „in jede Stadt und jedes Dorf tragen mit immer mehr Menschen“. Wie genau die Aktionen aussehen sollen, sagte die Gruppe nicht.