Kommentar zur Lieferung von Eurofightern Schlechtes Bild

Robert Habeck gegen Cem Özdemir, Annalena Baerbock gegen Ricarda Lang – es hat zunehmend den Anschein, als würden die grünen Matadore nicht nur mit den Koalitionspartnern streiten, sondern Differenzen untereinander immer öfter in aller Öffentlichkeit austragen. Waren es jüngst der Wirtschaftsminister und der Agrarressortchef in der Diskussion um die doppelte Belastung für die Landwirte, sind es diesmal die Außenministerin und die Parteichefin, die verschiedene Meinungen bei der Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien kundtun.