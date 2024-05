Extremismus Lindner: „Die Verrohung ist offensichtlich“

In Dresden war der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus operiert werden musste. Die Kommunalpolitikerin Yvonne Mosler (Grüne) wurde in der sächsischen Landeshauptstadt beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht. In Berlin wurde Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) von einem Angreifer leicht verletzt. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag wurde in Halle am Infostand seiner Partei am Freitag von einem 39-Jährigen bedroht. Aldag rief die Polizei, die Beamten erstatteten Anzeige gegen den betrunkenen Mann, wie die Polizei mitteilte.