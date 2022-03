Steigende Energiepreise : Lindner: Keine Senkung der Mehrwertsteuer auf Sprit

Berlin Steigende Preise beim Heizen, Tanken oder im Supermarkt: Eine Mehrwertsteuer-Entlastung auf Benzinpreise soll es laut Bundesfinanzminister aber nicht geben. Er stellt andere Maßnahmen in Aussicht.

„Wenn die Union eine so genannte Spritpreisbremse fordert, dann muss sie sagen, was sie im Haushalt kürzen will“, sagte Lindner der Zeitung „Tagesspiegel“ (Sonntag). „Oder sie muss bekennen, dass sie dafür neue Schulden aufzunehmen bereit ist.“

Grünen-Chefin fordert „Energiegeld“

Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang sagte der „Bild am Sonntag“: „Viele Menschen leiden ganz akut unter den steigenden Preisen, beim Heizen, an der Zapfsäule oder im Supermarkt.“ Es müsse so schnell wie möglich ein „Energiegeld“ an alle Bürger ausgezahlt werden. „Damit hat jede und jeder mehr Geld auf dem Konto, am meisten profitieren Menschen mit wenig Geld.“ Der Kindersofortzuschlag und die Abschaffung der EEG-Umlage, die die Koalition beschlossen habe, reichten nicht aus.