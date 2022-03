Hohe Benzinpreise : Lindner sieht große Chancen für Tankrabatt bis 40 Cent pro Liter

Christian Lindner zu hohen Spritpreisen : „Eine Steuersenkung würde einfach untergehen“ Viele Autofahrer haben die rasanten Preissteigerungen an den Zapfsäulen satt. Bundesfinanzminister Christian Lindner will nun einen Sofortrabatt an der Tankstelle einführen. Wie der Rahmen dazu aussieht, erzählt er im Gespräch.