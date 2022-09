Bundesfinanzminister : Lindner stellt Cannabis-Legalisierung für 2023 in Aussicht

Lindner stellt Cannabis-Legalisierung für 2023 in Aussicht

Oldenburg Kommendes Jahr soll für Deutschland die Cannabis-Legalisierung kommen. Das will zumindest Finanzminister Christian Lindner. Aussagen des Bundesdrogenbeauftragten aus dem Juli schwächen diese Prognose jedoch ab.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Cannabis-Legalisierung für kommendes Jahr in Aussicht gestellt.

Bei einer FDP-Veranstaltung im Landtagswahlkampf in Niedersachsen sagte Lindner am Freitag in Oldenburg zu Demonstranten, die Schilder mit Hanfblättern und Schriftzügen wie „Eine Tüte mit Christian Lindner“ hochhielten, sie könnten sich darauf freuen, dass die Legalisierung nächstes Jahr komme.