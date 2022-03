Haushalt : Lindner will im Etat stärker Prioritäten setzen

Lindner will im Etat stärker Prioritäten setzen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Der Ukraine-Krieg hinterlässt auch Spuren im Bundeshaushalt und entfacht die Debatte über die Schuldenbremse neu. Das riesige Investitionspaket für die Bundeswehr gefällt nicht jedem.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die geplanten Zusatzinvestitionen in die Bundeswehr setzen den Bundeshaushalt unter Druck.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hält eine stärkere Prioritätensetzung für nötig. Gegen das Vorhaben, über einen Sondertopf 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu pumpen, gibt es derweil Widerstand aus SPD und Grünen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Schritt am Sonntag zur Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit angekündigt.

Lindner: Stärkere Prioritätensetzung nötig

SPD-Kritik an Rüstungsausgaben

Gegen das Programm für die Bundeswehr als solches formiert sich Widerstand in der SPD. Die linke SPD-Gruppe „Forum Demokratische Linke“ (DL21) sowie weitere Organisationen verurteilten in einer Erklärung den Krieg Russlands gegen die Ukraine „auf das Schärfste“. Zugleich heißt es über das „Sondervermögen“ und dauerhafte Rüstungsausgaben in Höhe von über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts: „Das ist ein beispielloser Paradigmenwechsel, dem wir uns vehement entgegenstellen.“