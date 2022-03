Schuldenbremse : Lindners Etatplan: 2023 noch 7,5 Milliarden Euro Schulden

Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit allen Mitteln 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten. Foto: Gustavo Valiente/EUROPA PRESS/dpa

Berlin Christian Lindner kämpft um die Schuldenbremse. Im nächsten Jahr will er sie nach der Corona-Ausnahme wieder einhalten. Für das laufende Jahr wird offen über einen Ergänzungshaushalt gesprochen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) will im kommenden Jahr neue Schulden in Höhe von 7,5 Milliarden Euro aufnehmen und damit die Schuldenbremse wieder einhalten.

Im laufenden Jahr dagegen soll es wegen der Corona-Krise im Kernhaushalt zunächst einmal 99,7 Milliarden Euro neue Kredite geben. Sollte es beschlossen werden, käme dazu das wegen des Kriegs in der Ukraine geplante 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Verteidigungspolitik. Die Etatplanung soll am Mittwoch im Kabinett verabschiedet und dann an den Bundestag übergeben werden.