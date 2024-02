Finanzierung über Vermögensabgabe Linke fordert Milliarden fürs Klima

Die Linke-Spitzenkandidatin für den Europa-Wahlkampf, Carola Rackete, hat ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für den Klimaschutz gefordert und will dies über eine Vermögensabgabe finanzieren. Rackete sagte unserer Redaktion: „Ein Zusammenbruch der atlantischen Meeresumwälzung wäre katastrophal: Ein massiver Anstieg des Meeresspiegels in kürzester Zeit, ein viel kälteres Klima in Europa, das Ende des Amazonas. Daran können wir uns nicht anpassen, wir könnten schlicht nicht mehr genug Essen produzieren. Die Klimakrise ist und bleibt demnach unser größtes soziales Problem. Deshalb braucht es jetzt 100 Milliarden Euro für Sofortmaßnahmen im Klimaschutz.“