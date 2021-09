Bundestagswahl 2021 : Linke kämpft mit Fünf-Prozent-Hürde

Berlin Die Linke hofft auf eine Regierungsbeteiligung im Bund. Doch die Partei kämpft erst einmal mit dem Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und ein auch mit einigen eigenen Fehlern.

Jetzt ist es raus. Es wird knapp. Am Morgen noch war Dietmar Bartsch guter Dinge, als er an seinem Wohnort Prerow an der Ostsee seine Stimme abgab. 26 Tage, 42 Veranstaltungen und 5400 Kilometer Wahlkampftour liegen da hinter dem Linken-Spitzenkandidaten für diese Bundestagswahl. Janine Wissler, der andere Teil des Spitzenduos, hatte schon per Briefwahl an ihrem Wohnort Frankfurt/Main gewählt.