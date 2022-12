Parteien : Linke stemmt sich gegen den Niedergang - gegen Wagenknecht

Leipzig Die Linke steckt nach einer Serie von Wahlschlappen und ständigem Streit in der Krise. Nun soll die „Leipziger Erklärung“ die Reihen schließen. Doch eine Genossin ist nicht dabei.

Herausforderung Fünf-Prozent-Hürde

Die „Leipziger Erklärung“ beschreibt die Krise der Linken, die bei der Bundestagswahl und den vergangenen vier Landtagswahlen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Im Bundestag ist sie nur deshalb in Fraktionsstärke, weil drei Kandidaten Direktmandate gewannen.

In dem Papier heißt es, die Linke sei eine „historische Errungenschaft“, doch sie sei in Gefahr: „In der Öffentlichkeit wird sogar über die Bildung eines alternativen Parteiprojekts spekuliert. Wir sind dagegen bereit, für unsere gemeinsame Partei zu kämpfen, das historische Projekt einer geeinten, pluralen sozialistischen Partei zu verteidigen und weiterzuentwickeln.“

Die Bundestagsabgeordnete ist mit ihren pointierten Thesen und ihrem Talkshowtalent die vielleicht bekannteste Linke, prominenter auch als die beiden Vorsitzenden. Doch vertritt die 53-Jährige immer wieder andere Positionen als die Mehrheit der Partei. Empörung löste sie in den eigenen Reihen mit einer Rede im Bundestag im September aus, als sie der Bundesregierung vorwarf, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland „vom Zaun zu brechen“. Sie will weiter billige Öl- und Gasimporte aus Russland.

Ganz andere Ausrichtung

Stärke ist das Ziel

Bei den anstehenden Wahlen will die Partei die Regierungsbeteiligung in Berlin und Bremen sichern und in Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen möglichst stark werden. Wenig überraschend heißt es: „Unser Ziel ist es daher, die Linke in den kommenden Wahlen zu stärken.“