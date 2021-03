Absage von Osterruhe : Linke und FDP fordern Vertrauensfrage von Merkel

Berlin Nach der Absage der geplanten Osteruhe zweifeln mehrere Oppositionspolitiker an, dass Angela Merkel weiter das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments genießt. Sie solle die Vertrauensfrage stellen.

Die AfD kritisierte das das Krisenmanagement von Bundeskanzlerin Merkel scharf. „Das Chaos ist perfekt. Gestern so, heute anders, niemand weiß mehr was gilt“, sagte Fraktionschefin Alice Weidel in Berlin. Merkel übernehme die Verantwortung, aber keiner wisse, wie diese Verantwortung aussehe. Die Entscheidung zeige eine „Bunkermentalität“ der Kanzlerin, die sich mit ihrer „Entourage“ vom normalen Bürger und der Arbeitswelt entfernt habe. Weidel forderte für die AfD-Fraktion eine sofortige Beendigung des Lockdowns und eine sofortige Öffnung aller Schulen und Kitas, um „Normalität in unser Leben zurückzubringen“.