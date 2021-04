Kampf gegen Infektionszahlen : Linke-Vorsitzende Wissler fordert Ende der Corona-Modellprojekte

Berlin Die Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, hat im Kampf gegen steigende Infektionszahlen ein Ende sogenannter Corona-„Modellprojekte“ wie in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder im Saarland gefordert.

„Statt mit einer Abschaffung der Modellprojekte eine schnell wirksame Maßnahme zu ergreifen, plant die Bundesregierung lieber mit den Ausgangssperren eine unverhältnismäßige Verschärfung der Einschränkungen im Privaten, deren Wirksamkeit umstritten ist und die erst in Wochen überhaupt in Kraft treten kann“, sagte Wissler dem Bonner „General-Anzeiger“ und der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Die Modellprojekte, bei denen Kommunen unter strengen Auflagen teilweise wieder lockern dürfen, wenn ausreichend geimpft und getestet wird sowie Kontakte nachverfolgten werden, würden „vielerorts zusätzliche Löcher in die ohnehin lückenhaften Corona-Schutzmaßnahmen reißen“, betonte Wissler.