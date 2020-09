Kostenpflichtiger Inhalt: Gefährlicher Trend : Linksextremisten werden gewaltbereiter

Ausschreitungen am Wochenende in Leipzig: Polizeibeamte fliehen vor Pyrotechnik, die während einer Demonstration geworfen wurde. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Analyse Berlin Mal geht es um Wohnraum, mal um Flüchtlingspolitik, immer wieder um „Antifaschismus“: Nach drei Krawallnächten in Leipzig entsteht der Eindruck, dass die linksextremistische Szene gewaltbereiter wird. Dahinter steht ein gefährlicher Trend.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Müllcontainer brennen, Steine fliegen, Flaschen zerschellen. Das reicht zum optischen Hingucker, lässt den Puls des Publikums jedoch kaum höher schlagen – jedenfalls solange die Zuschauer nicht Ziel der Aggression sind. Seit Jahrzehnten wissen sich politische Extremisten derart in Szene zu setzen, um es aus der Vielzahl eher unbeachteter politischer Protestaktionen heraus in die Medien zu bringen. Drei Nächte mit Krawallen in Folge, wie jetzt im linksalternativ geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz sind da schon etwas Besonderes. Der bedrohlichste Befund liegt indes hinter diesen Bildern.

Er führt von Connewitz nach Kreuzberg und dessen Berliner Nachbarbezirke. Und er markiert einen gefährlichen Trend. Der unausgesprochene Konsens in der linksextremistischen Szene, bei den Krawallritualen kräftigst zuzulangen, aber die Gewalt gegen Personen möglichst zu minimieren, dieser Konsens zerbröselt immer mehr. So kommt Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze nach der Drei-Nächte-Aktion der Protestszene an der Feststellung nicht mehr vorbei, dass die Angriffe auf Polizisten aus der Dunkelheit heraus heimtückisch gewesen seien und mit Mitteln stattgefunden hätten, „die den Tod der Menschen, die getroffen werden, in Kauf nahmen“. Dieses Mal verhinderte die Schutzausrüstung der Beamten Schlimmeres.

Schon in der Nacht zum 1. Januar war unweit der jetzigen Krawalle ein Polizist mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste. Anfang August gingen in Berlin Linksextremisten ebenfalls gezielt gegen einen Polizisten vor, rissen dessen Schutzvisier weg und schmissen ihm dann eine Flasche ins Gesicht. Seine Nase brach, seine Augen wurden schwer verletzt.

Der Hintergrund der Ausschreitungen im August in Neukölln war die Räumung einer Szenekneipe. Der Hintergrund der Krawalle in Connewitz im September war die Räumung von zwei besetzten Gebäuden. Auch in Friedrichshain in Berlin entzünden sich Angriffe auf Polizisten immer wieder im Umfeld besetzten Wohnraums in der Liebigstraße. Die Szene selbst bevorzugt die Bezeichnung „autonome Wohnprojekte“, macht zugleich in Leipzig wie Berlin deutlich, dass es darum geht, „Freiräume“ zu schaffen. Frei von Recht und Gesetz, frei von Polizei.

„Die Linksextremen werden immer gewaltbereiter“, sagte Unions-Innenexperte Mathias Middelberg. Mittlerweile gingen sie „gezielt und planvoll“ auch gegen Menschen vor. Die Unionsfraktion im Bundestag denkt an Gesetzesverschärfungen als Konsequenz. „Die Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte muss von drei auf sechs Monate erhöht werden“, fordert Middelberg. Wenn darüber hinaus Einsatzkräfte gezielt in einen Hinterhalt gelockt würden, solle die Mindeststrafe ein Jahr betragen.

Mal geht es um Wohnraum, mal um Flüchtlingspolitik, immer wieder um „Antifaschismus“. Der Verfassungsschutz hält dies für „anlassbezogen relevante, letztlich aber austauschbare Aktionsfelder“. Hinzu kommt, dass der Begriff „Antifaschismus“ schillernd ist. Teile der Linksextremen stellen die liberale Demokratie mit dem Kapitalismus unter latenten Faschismusverdacht. Sie finden im Rechtsextremismus einen starken Gegner. Wer indes die Verteidigung der Demokratie auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus beschränkt, übersieht den Extremismus auf der anderen Seite. Die Statistik führt für das vergangene Jahr in der Summe 925 rechtsextremistisch motivierte Gewaltdelikte auf – aber auch 921 linksextremistische.

Lesen Sie auch Heftige Ausschreitungen : Leipzig erlebt dritte Krawallnacht in Folge

Wer Distanzierung vom rechten Rand verlangt, sollte deshalb stets auch an die andere Seite denken. Mit dem Gegenteil tat sich während der Gewalt in Connewitz die Jugendorganisation der Linken hervor. Sie warb per Twitter für einen Infostand in Connewitz, bei dem es nicht nur „veganen Eiskaffee“ sondern auch Sticker umsonst gab. Abgebildet ist eine Hand, die nach einer Karte greift. Aufschrift: „Advent, Advent, ein Bulle brennt!“