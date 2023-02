Sozialdemokraten : Lob und Kritik: Faeser will Hessen-SPD in Wahlkampf führen

Lob und Kritik: Faeser will Hessen-SPD in Wahlkampf führen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Foto: Swen Pförtner/dpa

Berlin/Friedewald Seit Monaten hielten sich Spekulationen, ob Nancy Faeser als Bundesinnenministerin die Hessen-SPD in den Landtagswahlkampf führt. Jetzt herrscht Klarheit - mit gemischten Reaktionen.

Lob vom Bundeskanzler, Kritik von der Opposition: Die Reaktionen auf die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bei der Landtagswahl in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin antreten zu wollen, sind gemischt.

„Ja, ich kandidiere“

Faeser hatte ihre Spitzenkandidatur gestern angekündigt. „Ja, ich kandidiere“, schrieb sie ihren Mitarbeitern im Ministerium in einem Brief. Die 52-Jährige erklärte, ihr Amt als Bundesinnenministerin vorerst behalten zu wollen. Auch im Fall einer Wahlniederlage in Hessen wolle sie im Bundeskabinett bleiben.