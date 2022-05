Corona-Pandemie : Corona-Expertenrat fordert mehr Aufklärung über Long Covid

Berlin Der Corona-Expertenrat hat sich für eine bessere Erforschung der möglichen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung ausgesprochen. Die Fachleute sehen im sogenannten Long Covid eine potentiell langfristige Belastung der Gesellschaft.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat eine bessere Erforschung und Aufklärung über Krankheitserscheinungen lange nach einer Corona-Infektion gefordert. Long Covid werde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine langfristige Belastung der Gesellschaft sowie des Gesundheits- und Sozialversicherungssystems darstellen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten, einstimmigen Stellungnahme der 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Sie sprechen sich deswegen dafür aus, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Rat fordert unter anderem mehr Förderung von Forschung in dem Bereich sowie die Etablierung flächendeckender Versorgungsstrukturen. In den ambulanten oder stationären Strukturen soll Fachexpertise gebündelt werden, heißt es in der Stellungnahme.