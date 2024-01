NRW Lützerath-Bilanz: Jede vierte Straftat aufgeklärt

Bislang gebe es nach den Ausschreitungen vom 14. Januar 2023, als es bei einer Großdemonstration zu zahlreichen Straftaten kam, eine rechtskräftige Strafe, teilte die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach mit: Ein Mann aus Erlangen sei für Faustschläge gegen einen Polizisten per Strafbefehl zu 5400 Euro Geldstrafe verurteilt worden. In acht weiteren Fällen gebe es Anklagen oder noch nicht rechtskräftige Strafbefehle gegen Aktivisten.