Räumung von Lützerath : Greta Thunberg tanzt an der Tagebaukante

Greta Thunberg tanzt an der Tagebaukante

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg steht mit anderen Aktivisten zwischen Keyenberg und Lützerath unter Polizeibewachung am Tagebau und tanzt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Erkelenz Am Sonntagnachmittag ist Greta Thunberg überraschend noch einmal bei den Klimaaktivisten bei Lützerath gewesen. Zusammen mit anderen Klimaaktivisten tanzte sie an der Kante zum Tagebau.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (20) ist am Sonntagnachmittag noch einmal überraschend an der Kante des Braunkohletagebaus bei Lützerath aufgetaucht. Ein dpa-Reporter berichtete, sie habe an einer Spontan-Demo teilgenommen und mit anderen Klimaaktivisten gesungen und getanzt. Sie war dick eingepackt mit Mütze und Kapuzenjacke.