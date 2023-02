Baerbock und Scholz : Machtkampf um die Hoheit der deutschen Außenpolitik

Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Pressestatement im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten Mitte Januar. Foto: dpa/Michael Kappeler

BERLIN Der Streit um die Hoheit der deutschen Außenpolitik geht weiter. Annalena Baerbock geht vor großem Publikum den Kanzler an. Sie greift mit einer raffinierten Waffe an: Humor und Selbstironie. Olaf Scholz wird sich das letzte Wort nicht nehmen lassen. Die Machtprobe zwischen dem Kanzler und seiner Außenministerin ist damit in einer nächsten Runde