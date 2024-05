Staatsbesuch in Münster Macron in NRW angekommen

Der französische Präsident ist am Vormittag zunächst nach Münster geflogen. Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier landeten am Dienstag mit gut einer halben Stunde Verspätung am Flughafen Münster/Osnabrück. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nahm sie am roten Teppich in Empfang. Mit einer Polizeieskorte machten sie sich auf den Weg zum Münsteraner Rathaus.