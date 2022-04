Ursula Heinen-Esser : „Mallorca-Affäre“: NRW-Umweltministerin zurückgetreten

Ursula Hein-Esser (CDU), Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, erklärt mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt vom Ministeramt.

Düsseldorf Der Druck auf NRW-Umweltministerin Heinen-Esser wurde vor der Landtagswahl in NRW zu groß. Ein Mallorca-Aufenthalt während der Flutkatastrophe wurde ihr zum Verhängnis. Die Ministerin wirft das Handtuch.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat ihre Teilnahme an einer privaten Geburtstagsfeier auf Mallorca zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) während der Flutkatastrophe verteidigt.

Noch am Mittag hatte Ursula Heinen-Esser ihren Rücktritt als NRW-Umweltministerin wegen der Mallorca-Affäre abgelehnt, einige Stunden später hat sie ihn doch vollzogen. Es ist die einzig richtige Entscheidung, meint unser Autor.

„Ich bedaure das Bild, das mein eigenes Handeln und die nachträgliche Darstellung erzeugt hat“, sagte Heinen-Esser im Landtag. „Dieses Bild entspricht nicht dem, wie ich wirklich bin. Aber mit diesem Bild von mir in der Öffentlichkeit ist das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin nachhaltig in Frage gestellt.“ Sie wolle nun ihre Familie schützen und Schaden vom Amt abwenden.