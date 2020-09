Mitglied von Dschihadistenmiliz : Mann aus Bonn nach Aufenthalt bei syrischer Terrorgruppe verhaftet

Karlsruhe/Bonn In Bonn haben Ermittler ein mutmaßliches früheres Mitglied der dschihadistischen syrischen Miliz Junud al-Scham festgenommen. Die Miliz wird als Terrororganisation eingestuft.

Die Bundesanwaltschaft hat in Bonn einen Mann festnehmen lassen, der sich in Syrien der Terrorgruppe Junud al-Sham angeschlossen haben soll. Der mutmaßliche Islamist sei am Montag in Bonn an seinem Wohnort gefasst worden und befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Karlsruher Behörde am Dienstag mit.