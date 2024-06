Nach Messerattacke Mannheim: Trauerzug für getöteten Polizisten

Vor der Trauerfeier für den getöteten Polizeibeamten in Mannheim haben mehrere Hundert Kolleginnen und Kollegen des Mannes an einem Trauermarsch durch die Mannheimer Innenstadt teilgenommen. Eine Polizeisprecherin sprach von rund 2000 Menschen, die sich an dem Marsch beteiligt hätten, darunter viele Polizeibeamte aber auch Bürgerinnen und Bürger sowie Angehörige des getöteten Polizisten Rouven Laur.