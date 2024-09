An diesem Samstag feiert der Bundesrat an historischer Stätte in Bonn sein 75-jähriges Bestehen. Die Festrede hält die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die derzeit Präsidentin der Länderkammer ist. Mit der SPD-Politikerin sprachen Bernd Eyermann und Helge Matthiesen.