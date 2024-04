Drei Monate an der Ostflanke Marineschiff „Bonn“ kehrt von Nato-Einsatz zurück

Der Einsatzgruppenversorger „Bonn“ kehrt am Freitag, 5. April, gegen 10 Uhr in seinen Heimathafen in Wilhelmshaven zurück. Am 15. Januar war das größte Schiff der Marine zu einem Einsatz der „Schnellen Eingreiftruppe der Nato“ ausgefahren, und war an der Nato-Ostflanke in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik im Einsatz. Das meldete die Pressestelle der Deutschen Marine am Dienstagmorgen.