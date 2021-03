Provision erhalten : Maskenaffäre weitet sich aus

Berlin Die Affäre um Geschäfte von Bundestagsabgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Masken zieht weitere Konsequenzen nach sich. CDU-Politiker Nikolas Löbel zieht sich aus dem Auswärtigem Ausschuss zurück.

Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend aus Kreisen der Unionsfraktion bestätigt. Löbel hatte zuvor eine Beteiligung an den Geschäften bestätigt und Fehler eingeräumt. „Als Bundestagsabgeordneter hätte ich gerade in der besonderen Pandemie-Situation auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit sensibler handeln müssen“, teilte er am Freitag auf Anfrage mit. „Diesen Fehler mache ich mir selbst zum Vorwurf.“