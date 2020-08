Bußgelder, Masken, Pflichttest : NRW verlängert Corona-Verordnungen bis Ende August

Düsseldorf Weitere Lockerungen? Vorerst nicht. NRW hat die Coronaschutzverordnung bis Ende August verlängert und die Regeln teilweise sogar verschärft. So gilt weiterhin die Maskenpflicht, teuer wird es nun auch für Masken-Verweigerer. Ein Überblick.

Hohe Bußgelder für Masken-Verweigerer, Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz und Test-Pflichten - das sind die wichtigsten Neuerungen in den neuen Corona-Verordnungen Nordrhein-Westfalens. Angesichts steigender Infektionszahlen könne es derzeit keine weiteren Lockerungen geben, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die neuen Regeln treten am Mittwoch in Kraft, verlängert hat das Land im Zuge dessen auch die Maskenpflicht.