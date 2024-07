Stationierung von US-Waffen Mehr Abschreckung gegen Russland: Rückkehr des Wettrüstens?

In nur drei Sätzen erklärten die Regierungen der USA und der Bundesrepublik am 10. Juli am Rande des Nato-Gipfels in Washington, dass in Deutschland ab 2026 weitreichende US-Waffensysteme stationiert werden. „Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen umfassen und über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen“, hieß es.