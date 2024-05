1. Mai Mehr als 20.000 Menschen bei linken Demos

Die linksextremen Aufzüge hatten in der Walpurgisnacht mit queer-feministischen Demonstrationen sowohl in Berlin als auch Hamburg begonnen. Unter dem Motto „Take back the Night“ beteiligten sich laut Polizei in Berlin-Friedrichshain bis zu 2800 vorwiegend weibliche Demonstrierende und in Hamburg-St. Pauli rund 900. In Berlin wurden acht Menschen vorläufig festgenommen. In Hamburg gab es keine größeren Zwischenfälle.