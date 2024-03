Zahlen des NRW-Innenministeriums Mehr ausländische Verdächtige in NRW

In NRW werden immer mehr Straftaten durch Ausländer begangen. Der Anteil an allen Tatverdächtigen ist nach Angaben des Landesinnenministeriums im vergangenen Jahr weiter auf 34,9 Prozent gestiegen, im Vorjahr lag der Wert noch bei 32,8 Prozent. Die Zahl ausländischer Tatverdächtiger wuchs demnach im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf insgesamt 169.215. „Ich erwarte, dass Menschen, die bei uns Schutz suchen, sich anpassen und nach Recht und Gesetz verhalten“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Ich benenne lieber Dinge, wie sie sind, als dass ich sie aussitze. Das füttert nur die Falschen“, so Reul.