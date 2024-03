Betroffene in deutschen Diözesen Mehr Geld für Missbrauchsopfer

Wie viele junge Menschen in all den Jahrzehnten sexuellen Missbrauch im Bereich der katholischen Kirche erleiden mussten, ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass die von der Bischofskonferenz vor vier Jahren eingerichtete Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) nach eigenen Angaben inzwischen 3493 Vorgänge vorliegen hat. Und zwar in Schriftstücken von Menschen, die darin ihr Leid schildern und hoffen, eine angemessene Zahlung zu erhalten.