Familie : Mehr Geld für Qualität: Bundestag beschließt Kita-Gesetz

Berlin Künftig sollen sich die Länder bei ihren Investitionen in Kitas vor allem auf eines konzentrieren: auf die Qualität der Betreuung. Der Bundestag hat dazu ein neues Gesetz auf den Weg gebracht.

„Wir haben wirklich viel erreicht - und deshalb investieren wir jetzt in die Qualität“, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Freitag. Laut Paus ist die Zahl der Kinder, die bis zu ihrer Einschulung in Kitas betreut werden, in den vergangenen 15 Jahren um mehr als 30 Prozent auf 3,4 Millionen gestiegen. Im Jahr 2021 seien zudem mehr als 860.000 Menschen in Kitas und in der Tagespflege tätig gewesen. „Mehr Menschen als in der Automobilindustrie“, sagte Paus mit Verweis darauf, dass sehr viel von diesem Bereich abhänge - unter anderem die späteren Chancen der Kinder.